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रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाए घर, उत्साह से मनाई दीपावली

Vimal Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 07:11 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 07:11 PM IST







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दीपावली पर शहर में लोगों ने अपने घरों को रंग-बिरंगी लाइटों और झालरों से सजाया। शाम होते ही घर रोशनी से जगमगा उठे। लोगों ने उत्साह के साथ दीप जलाकर और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर त्योहार मनाया। ... और पढ़ें

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