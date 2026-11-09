दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी

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दीपावली के त्योहार पर शहर में जमकर आतिशबाजी हुई। शाम से ही लोगों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। देर रात तक आसमान में रंग-बिरंगी आतिशबाजी का नजारा दिखाई दिया। बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खासा उत्साह रहा।

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