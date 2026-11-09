दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी

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दीपावली के पर्व पर शहर में जमकर आतिशबाजी हुई। शाम होते ही लोगों ने घरों और छतों पर पटाखे जलाने शुरू कर दिए। देर रात तक आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाता रहा। बच्चों से लेकर बड़ों तक में आतिशबाजी को लेकर उत्साह दिखाई दिया।

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