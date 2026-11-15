झुलसे संविदाकर्मी के उपचार में मदद की मांग को चीफ इंजीनियर से मिले कर्मचारी

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दिल्ली रोड स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय में संविदा कर्मचारियों ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात की। कर्मचारियों ने टैक्सी स्टैंड के पास हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे संविदाकर्मी सम्मत सिंह के उपचार में मदद की मांग की। हादसे में उनके दोनों हाथ जल गए थे। उनका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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