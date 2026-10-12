राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च

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राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। कमिश्नर कार्यालय से कलक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकालकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शहर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिलाध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडुला और अल्पना गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

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