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बंद होने से नाराज सपा सांसद ने मंच से फेंका माइक

Tue, 29 Sep 2026 07:17 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:17 PM IST
Angered by the shutdown, the SP MP threw the microphone from the stage
मुरादाबाद में सपा के पीडीए सम्मेलन में भाषण के दौरान माइक बंद होने पर सांसद रामजी लाल सुमन नाराज हो गए। उन्होंने मंच से माइक फेंक दिया और भाषण बीच में छोड़कर कार्यक्रम से चले गए।
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