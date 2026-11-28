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उच्च प्राथमिक बालक वर्ग की 200 और 600 मीटर दौड़ में भुइली के कुंदन और 400 मीटर में प्रियांशु प्रथम रहे। कबड्डी में बरईपुर और खो-खो में हाजीपुर ने पहला स्थान हासिल किया। कुश्ती में 35 किलो भार वर्ग में बरईपुर के शिवकुमार, 38 किलो में विष्णु सिंह, 41 किलो में सूरज यादव और 48 किलो में मदापुर डकही के सन्नी पटेल विजेता रहे।उच्च प्राथमिक बालिका वर्ग की 200 मीटर दौड़ में भुइली की शिवानी, 400 मीटर में काजल प्रजापति और 600 मीटर दौड़ व डिस्कस थ्रो में मदापुर डकही की चांदनी प्रथम रहीं। गोला प्रक्षेप में गुड़िया ने बाजी मारी। कबड्डी में भुइली और खो-खो में हाजीपुर की टीम विजेता बनी। कुश्ती के 30 किलो भार वर्ग में बरईपुर की प्रिया चौहान, 41 किलो में आंचल कुमारी और 46 किलो में आकृति यादव प्रथम रहीं।प्रतियोगिता में उद्घोषक की भूमिका बृजेश भूषण सिंह, प्रभाकर सिंह और अमरेश सिंह ने निभाई। निर्णायक मंडल में व्यायाम शिक्षक अवधेश सिंह, कार्तिक सिंह, अभिमन्यु सिंह, रीना सिंह, रंजना पटेल और नित्यानंद सिंह शामिल रहे। इस दौरान अरविंद कुमार त्रिपाठी, गजेंद्र प्रताप सिंह, मन्नू यादव, सूर्यकेश आनंद, आलोक कुमार मिश्रा, सुरेंद्र कुशवाहा, चंद्रभूषण सिंह, रजनीश चतुर्वेदी, गीता सिंह और रीमा आदि मौजूद रहीं।