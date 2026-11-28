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मिर्जापुर: घंटाघर बूथ पर विशेष पुनरीक्षण अभियान का पालिकाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

किशन चौबे

Updated Sat, 28 Nov 2026 06:30 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 06:30 PM IST







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नगर पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने घंटाघर बूथ पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से अभियान की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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