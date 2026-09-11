मझवां में सपा का बूथवार सदस्यता अभियान, VIDEO

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समाजवादी पार्टी की ओर से मझवां विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को पार्टी की नीतियों और विचारधारा से अवगत कराया। जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया।

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