राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन, VIDEO

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राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के तहत शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पर जिले के विभिन्न बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी इंडियन बैंक की डाकिनगंज शाखा के सामने जुटे। बैंककर्मियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।

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