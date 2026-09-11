एमपी में चहलकदमी कर रहा जंगली हाथियों का जोड़ा, VIDEO

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ड्रमंडगंज वन क्षेत्र से निकलकर जंगली हाथियों का जोड़ा मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच गया। हाथियों को जंगल और आसपास के इलाकों में चहलकदमी करते देखा गया। वन विभाग की टीम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है और ग्रामीणों को सतर्क किया है।

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