मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा: कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, दो व्यक्तियों की मौत से परिवार में कोहराम

मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा चौक के अंतर्गत मिर्जापुर- प्रयागराज हाईवे मार्ग पर स्थित प्रस्तावित वृद्ध आश्रम के पास बृहस्पतिवार की रात बाइक सवार व्यक्तियों को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। क्षेत्र भ्रमण कर लो लौट रहे नगर विधायक ने घायलों को आनन- फानन मंडलीय अस्पताल भर्ती किया गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई। वहीं गंभीर अवस्था में दूसरे व्यक्ति को बनारस रेफर किया गया। इलाज के दौरान दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई।

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