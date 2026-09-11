मिर्जापुर: छुट्टी मिलने में देरी करने की झूठी शिकायत करने वाला सिपाही निलंबित, एसपी ने की कार्रवाई

मिर्जापुर में जन्माष्टमी पर विंध्याचल थाने में तैनात सिपाही ने थानाध्यक्ष पर छुट्टी देने में देरी करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि समय से छुट्टी न मिलने पर वह बच्चे का इलाज नहीं करा सका। सिपाही ने मामले से पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और एडीजी को अवगत कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने मामले की जांच कराई। जांच सिपाही का आरोप झूठ निकला। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को निलंबित कर दिया।

विज्ञापन