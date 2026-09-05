{"_id":"6a9c2ddd5be2975d640f322a","slug":"video-sp-leader-and-councilor-arrested-on-charges-of-house-grabbing-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मकान हड़पने का आरोप, सपा नेता सभासद गिरफ्तार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सदर बाजार निवासी निरंजन लाल गुप्ता ने वर्तमान सभासद और सपा नेता अवनीश मिश्रा, उनके बेटे व भाई पर मकान हड़पने के लिए अपहरण, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने और जबरन बैनामा कराने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर विंध्याचल थाने में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने सभासद अवनीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।

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