फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   The road near the Commissioner's office has caved in at three places; the stretch in front of the Municipal Council office is also in a dilapidated state.

Mirzapur News: कमिश्नर कार्यालय की सड़क तीन जगह धंसी नपा कार्यालय के सामने का भी मार्ग जर्जर

Mon, 07 Sep 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
The road near the Commissioner's office has caved in at three places; the stretch in front of the Municipal Council office is also in a dilapidated state.
द​क्षिणी रेलवे स्टेशन द्वार के बाहर बारिश के पानी जमा फोटो, संवाद
मिर्जापुर। शहर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों की हालत जर्जर है। जिन रास्तों से रोजाना मंडलायुक्त, जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का आवागमन होता है। उन सड़कों पर गड्ढे हैं तो कहीं सड़क धंस गई है। कमिश्नर आवास से कार्यालय जाने वाली सड़क तीन जगह धंसी है, नपा कार्यालय के सामने भी मार्ग जर्जर है।
विज्ञापन

बारिश के बाद स्थिति और खराब हो गई है। पथरहिया स्थित मंडलायुक्त आवास से विकास भवन और मंडलायुक्त कार्यालय तक जाने वाली सड़क तीन जगहों पर धंसी है। पटरियों पर कीचड़ से फिसलन बढ़ गई है। मिर्जापुर-प्रयागराज हाईवे पर अष्टभुजा टोल प्लाजा के पास सड़क दो फीट तक धंस गई है। यह मार्ग प्रयागराज के साथ ही विंध्याचल आने-जाने का प्रमुख रास्ता है। रात में हादसे का डर रहता है।
विज्ञापन

उधर, रमईपट्टी से कनौरा जाने वाला मार्ग गड्ढों में तब्दील है। राहगीरों का कहना है कि यह समझना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क बची है। इस मार्ग से 50 गांवों के डेढ़ लाख ग्रामीणों का आवागमन होता है। रेलवे स्टेशन के दक्षिणी द्वार के सामने भी जलभराव की समस्या है। बारिश के तीन दिन बीतने के बाद भी जलभराव है। पानी से दुर्गंध आ रही है। रात में फिसलन से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।

दक्षिणी रेलवे स्टेशन द्वार के बाहर बारिश के पानी जमा फोटो, संवाद

दक्षिणी रेलवे स्टेशन द्वार के बाहर बारिश के पानी जमा फोटो, संवाद

दक्षिणी रेलवे स्टेशन द्वार के बाहर बारिश के पानी जमा फोटो, संवाद

दक्षिणी रेलवे स्टेशन द्वार के बाहर बारिश के पानी जमा फोटो, संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed