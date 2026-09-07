Mirzapur News: कार ने बाइक में मारी टक्कर, तीन घायल, चालक की पिटाई

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कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि घोरावल थाना क्षेत्र के मुर्तियां गांव निवासी मनोज अग्रहरि (58) और दूसरी बाइक से चील्ह निवासी नवीन सिंह (55) अपने साले अभिलेख सिंह (40) निवासी राबर्टसगंज के साथ घर आ रहे थे। सोनभद्र की ओर जा रहे कार सवार ने मुंहकूंचवा के पास दोनों बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों बाइक सवार तीनों लोग दूर जा गिरे। बाइक और कार क्षतिगस्त हो गई। तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घायलों की तहरीर पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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मिर्जापुर। कटरा के मुंहकूचवा के पास रविवार सुबह अनियंत्रित कार चालक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक और कार क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने कार चालक आशुतोष मौर्या निवासी खम्हरिया थाना औराई भदोही की पिटाई कर दी। इस दौरान एक-दो पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तब तक वहां से गुजर रहे सीओ सिटी ने फोर्स बुलाकर मामला शांत कराकर घायलों को अस्पताल भेजवाया।