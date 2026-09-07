Mirzapur News: चार मजदूरों की मौत मामले में क्रशर प्लांट के मालिक समेत 5 के खिलाफ प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:27 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अहरौरा/मिर्जापुर। अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई स्थित एसएस रंजन क्रशर प्लांट पर शनिवार की दोपहर करीब दो बजे हुई ब्लास्टिंग से गिरे कमरे के मलबे में दबकर चार मजदूरों की मौत हो गई थी। शनिवार की देर रात पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर खदान मालिक मधुसूदन सिंह, क्रशर प्लांट मालिक शिव कुमार सिंह उर्फ पिंटू पटेल, बारूद सप्लायर मनोज यादव और प्लांट के कर्मचारी विनोद पटेल और आनंद पटेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनार क्षेत्र के चौकिया गांव निवासी शिव कुमार सिंह उर्फ पिंटू पटेल की पत्नी नीलम सिंह के नाम से क्रशर प्लांट है। सोनभद्र जिले के जुगैल थाना क्षेत्र के बड़गवां निवासी सूर्यबली ने तहरीर देकर बताया कि उसके चचेरे भाई दुर्योधन विश्वकर्मा (34), गांव के अशोक गोंड (38), लालबहादुर बैगा (35) और राकेश गोंड (30) प्लांट पर काम करते थे। क्रशर प्लांट का डग और कमरा पहले से जर्जर व कमजोर थे।
ब्लास्टिंग होने पर डग और कमरा ढह गए, जिससे कमरे में मौजूद दुर्याेधन सहित चारों लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। तहरीर में आरोप लगाया कि खदान मालिक मधुसूदन सिंह, बारूद सप्लायर मनोज यादव, क्रशर प्लांट के मालिक शिवकुमार पटेल उर्फ पिंटू, कर्मचारी विनोद और आनंद पटेल निवासी सोनपुर भगौती देई थाना अहरौरा व कुछ अज्ञात की जानबूझकर की गई लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी से हादसा हुआ।
एएसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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अहरौरा/मिर्जापुर। अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई स्थित एसएस रंजन क्रशर प्लांट पर शनिवार की दोपहर करीब दो बजे हुई ब्लास्टिंग से गिरे कमरे के मलबे में दबकर चार मजदूरों की मौत हो गई थी। शनिवार की देर रात पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर खदान मालिक मधुसूदन सिंह, क्रशर प्लांट मालिक शिव कुमार सिंह उर्फ पिंटू पटेल, बारूद सप्लायर मनोज यादव और प्लांट के कर्मचारी विनोद पटेल और आनंद पटेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनार क्षेत्र के चौकिया गांव निवासी शिव कुमार सिंह उर्फ पिंटू पटेल की पत्नी नीलम सिंह के नाम से क्रशर प्लांट है। सोनभद्र जिले के जुगैल थाना क्षेत्र के बड़गवां निवासी सूर्यबली ने तहरीर देकर बताया कि उसके चचेरे भाई दुर्योधन विश्वकर्मा (34), गांव के अशोक गोंड (38), लालबहादुर बैगा (35) और राकेश गोंड (30) प्लांट पर काम करते थे। क्रशर प्लांट का डग और कमरा पहले से जर्जर व कमजोर थे।
ब्लास्टिंग होने पर डग और कमरा ढह गए, जिससे कमरे में मौजूद दुर्याेधन सहित चारों लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। तहरीर में आरोप लगाया कि खदान मालिक मधुसूदन सिंह, बारूद सप्लायर मनोज यादव, क्रशर प्लांट के मालिक शिवकुमार पटेल उर्फ पिंटू, कर्मचारी विनोद और आनंद पटेल निवासी सोनपुर भगौती देई थाना अहरौरा व कुछ अज्ञात की जानबूझकर की गई लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी से हादसा हुआ।
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एएसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।