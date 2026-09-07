Mirzapur News: कायस्थ समाज को मजबूती से आगे कदम बढ़ाना होगा

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मिर्जापुर। नगर के जिला पंचायत सभागार में रविवार को अखिल भारतीय महासभा की जिला ईकाई के तत्वावधान में कायस्थ समाज का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।इसमें समाज के वरिष्ठ जनों ने मेधावी छात्र- छात्राओं को सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि कायस्थ समाज को मजबूती से आगे कदम बढ़ाना होगा। सफलता के लिए जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने का अवसर तलाशें। नौकरी पाने का नहीं बल्कि नौकरी देने का प्रयास करें।राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मुकेश ने कहा कि हमारा समाज चार दीवारी या लोगों का समूह मात्र नहीं है। यह आपसी विश्वास, प्रेम व जिम्मेदारी का ताना बाना है।स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि आज इस समाज को एकता की सबसे अधिक आवश्यकता है। श्मतभेदों को भुलाकर हमें एक होना ही होगा। पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने भी उपस्थित लोगाें को आशीर्वचन दिया।प्रदेश अध्यक्ष डॉ. इंद्रसेन श्रीवास्तव, डॉ. डीएल श्रीवास्तव, कुमार नारायण, डॉ. अरविंद श्रीवास्तव, श्यामचंद्र श्रीवास्तव आदि ने भी सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर 11 मेधावी, 11 सेवानिवृत्त, छह वयोवृद्ध व दो अधिवक्ताओं का सम्मान किया। अध्यक्षता रत्नेश श्रीवास्तव व संचालन सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने किया।इस अवसर पर मनोज श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, सतीश सिन्हा, यूसी श्रीवास्तव, केबी लाल, विजय श्रीवास्तव, अमरदीप, अनिल श्रीवास्तव आदि थे।