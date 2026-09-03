भटौली पुल पर पिता को देखते ही लगा दी छलांग, VIDEO

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कछवां थाना क्षेत्र के रामापुर गांव निवासी सपना सरोज ने बृहस्पतिवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे भटौली पुल से गंगा में पिता के सामने छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी देर तक गंगा में युवती की तलाश कराई, लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने भी गंगा में खोजबीन शुरू कर दी है।

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