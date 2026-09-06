क्रशर प्लांट में मौत मामला: चार पर प्राथमिकी, चार मजदूरों की गई थी जान; ब्लास्टिंग से कमरा धराशायी हुआ था

मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई पहाड़ी पर क्रशर प्लांट हादसे में चार मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने पांच नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक के परिजन की तहरीर पर खदान मालिक, क्रशर प्लांट मालिक और विस्फोटक करने वाले व्यक्ति समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नामजद आरोपियों में मधुसूदन सिंह, मनोज यादव, शिवकुमार पटेल उर्फ पिंटू, विनोद पटेल और आनंद पटेल शामिल हैं।

विज्ञापन





शनिवार दोपहर अहरौरा थाना क्षेत्र के भगवती देई पहाड़ी पर संचालित क्रशर प्लांट में ब्लास्टिंग के कंपन से एक कमरा और डग धराशायी हो गया था। हादसे के समय चार मजदूर कमरे में बैठकर ताश खेल रहे थे। अचानक कमरा गिरने से चारों मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।