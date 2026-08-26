{"_id":"6a8ee714859772de3a0cca5a","slug":"video-juloos-e-mohammadi-taken-out-with-devotion-large-number-of-devotees-participated-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अकीदत के साथ निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी, बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंद; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे-पैदाइश के मौके पर बुधवार को नगर में जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। लोगों ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिलकर खुशी का इजहार किया। जुलूस के दौरान माहौल अकीदत और उल्लास से भरा रहा। आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

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