पूर्वांचल में आफत की बारिश: मिर्जापुर में मकान ढहे, चंदौली-सोनभद्र में बांध के फाटक खोले; जमकर बरसे मेघ

1 of 10 बारिश के चलते जलभराव के बीच बीएचयू अस्पताल में जाते लोग - फोटो : अमर उजाला

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सावन महीने की शुरुआत में पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में कम बारिश हुई, लेकिन अंतिम चरण में वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र में 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई।



वाराणसी में 24 घंटे में 130 मिमी बारिश हुई। चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहल तिराहे पर त्रिलोकी मोदनवाल (50) की करंट से मौत हो गई। सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा (काजीपुर खुर्द) में पिता-पुत्र की करंट से मौत हो गई। चोलापुर थाना क्षेत्र के रूपचंदपुर गांव में मंगलवार की सुबह बारिश के दौरान बिजली गिरने से विनय यादव (25) की मौत हो गई। पुरानी दीवार ढहने से ठेले पर सोए दंपती रवींद्र नाथ मिश्रा (60) और उनकी पत्नी प्रतिमा मिश्र (55) की मलबे में दबकर मौत हो गई। शहर में 11 जगहों पर पेड़ गिरे। आधे शहर में बत्ती गुल रही। हुकुलगंज में ट्रांसफाॅर्मर ब्लास्ट हो गया। उधर, बीएचयू कैंपस पूरी तरह से तालाब बना रहा। बीएचयू अस्पताल में कमर भर पानी से होकर लोग दवा-इलाज के लिए पहुंचे।

2 of 10 मिर्जापुर में बारिश से गिरा कच्चा मकान - फोटो : अमर उजाला

उधर, मिर्जापुर जिले के शहर क्षेत्र में स्थित जुबली स्कूल के एक कमरे की छत गिर गई, जबकि मड़िहान क्षेत्र में तीन लोगों के कच्चे मकान गिर गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश के कारण क्षमता से अधिक पानी भर जाने से जरगो जलाशय के तीन गेट खोल दिए गए। जिले में पूरी रात बारिश हुई। हालांकि मंगलवार को दिन में बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। शाम को फिर तेज बारिश हुई।

3 of 10 भदोही में बारिश से जलभराव - फोटो : अमर उजाला

भदोही जिले में 24 घंटे में 88 मिलीमीटर बारिश हुई। सोमवार की देर शाम शुरू हुई बारिश रात भर होती रही। इससे हाईवे की सर्विसलेन, मंदिर, काॅलोनियों में पानी भर गया। मंगलवार की सुबह भी जिले भर में बारिश हुई। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान दो डिग्री गिरकर 31 और न्यूनतम तापमान भी दो डिग्री गिरावट के साथ 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि दोपहर के समय मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में धूप दिखी। ज्ञानपुर, भदोही, सुरियावां, नईबाजार, मोढ़, दुर्गागंज, घोसिया, औराई इलाके में अच्छी बारिश हुई।

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4 of 10 बारिश के बीच गिरा पेड़ - फोटो : अमर उजाला

गाजीपुर जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के मड़रिया गांव में सोमवार को देर रात भारी बारिश के चलते केदारनाथ चौहान का मकान गिर गया। केदारनाथ ने बताया कि बेटा योगेश चौहान और बहू कमरे में सो रहे थे। मकान गिरने से दोनों को चोटें आईं। दोनों का इलाज चिरैयाकोट स्थित हड्डी अस्पताल में चल रहा है। सुहवल क्षेत्र के ताड़ीघाट विद्युत उपकेंद्र से संचालित पकड़ी फीडर की मुख्य हाईटेंशन लाइन में सोमवार की रात करीब 9 बजे खराबी आ गई। हल्की बारिश के दौरान पैदा हुई गड़बड़ी से 12 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब 13 घंटे बाद सुबह दस बजे खराबी दुरुस्त कर आपूर्ति शुरू हुई।

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5 of 10 बलिया में बारिश से जलभराव - फोटो : अमर उजाला

बलिया जिले में बीते 24 घंटे के अंदर कभी तेज व कभी धीमी बारिश होती रही। शहर सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति रही। मंगलवार की सुबह करीब आधा घंटे तक कभी तेज व कभी धीमी बारिश हुई। इस दौरान 14 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुरेश सिंह ने बताया कि 36 घंटे के अंदर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।