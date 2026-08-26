500 महिलाओं को साड़ी व मिष्ठान्न का पैकेट मिला, VIDEO

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लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना के तहत बुधवार को बरकछा स्थित राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल व अन्य जनप्रतिनिधियों ने 500 महिलाओं को साड़ी व मिष्ठान्न का पैकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया।

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