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कर्मचारियों को गर्म वस्त्रों का वितरण, VIDEO

Sat, 14 Nov 2026 08:08 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:08 PM IST
Distribution of warm clothing to employees
आगामी शीत ऋतु के दृष्टिगत स्टेशन रोड स्थित शिव शक्ति लॉन में नगर पालिका परिषद, मीरजापुर के अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी द्वारा नगर पालिका परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया।
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