संगठन की एकजुटता से ही मिली जीत : आशुतोष सिन्हा

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इसके बाद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव की अध्यक्षता में मासिक बैठक हुई।स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जीत संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।भाजपा सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि देश आर्थिक विपन्नता के मुहाने पर खड़ा होता जा रहा है। चंद औद्योगिक घराने अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हैं, जबकि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इस सरकार में किसान, नौजवान, व्यापारी और गरीब सभी उपेक्षित हैं।कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि यह जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा से लोगों को अवगत कराएं। बैठक में पूर्व विधायक जगतंबा सिंह पटेल, शिवशंकर यादव, मुन्नी यादव, राजेश भारती, रविंद्र बहादुर सिंह, कीर्ति कोल, अभय यादव, डॉ. ज्योति बिंद, रामजी मौर्य, प्रिंस राव, गायत्री पटेल, अतीक खां आदि मौजूद रहे।