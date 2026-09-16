कहरहवा मेले में उमड़ी महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़, VIDEO

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अहरौरा में तीज के तीसरे दिन बुधवार को दुर्गाजी पहाड़ी पर पारंपरिक कहरहवा मेला लगा। मेले में महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हजारों आस्थावानों ने दुर्गाजी मंदिर पहुंचकर जगत जननी जगदंबा के चरणों में मत्था टेका। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया, जबकि लोगों ने चाट, पकौड़े और गोलगप्पे का स्वाद लिया। नगर के इस प्राचीन मेले में सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मेला स्थल पर खिलौने, मिठाई, सौंदर्य प्रसाधन समेत विभिन्न सामानों की हजारों दुकानें सजी थीं।

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