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Mirzapur News: पूर्व ब्लाॅक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज

Wed, 16 Sep 2026 02:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:02 AM IST
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FIR registered against four individuals, including a former Block Pramukh and a Zila Panchayat member.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मिर्जापुर। फोन पर विवाद के बाद एक-दूसरे से गाली-गलौज के मामले में छानबे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अवधराज सिंह उर्फ पप्पू सिंह समेत तीन और दूसरे पक्ष के जिला पंचायत सदस्य प्रिंस सिंह के खिलाफ विंध्याचल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बीच फोन पर विवाद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।विंध्याचल के विरोही गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य प्रिंस सिंह ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अवधराज सिंह उर्फ पप्पू सिंह हिस्ट्रीशीटर हैं। उसके खिलाफ मिर्जापुर सहित अन्य जिलों और प्रदेशों में कई गंभीर मामले चल दर्ज हैं।
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आरोप लगाया कि उसका पेशा जबरन जमीन हथियाना है। साथ ही हत्या, लूट, डकैती, छिनैती और अपहरण कर गांव में भय का माहौल बनाए रखना है। अवध के डर से कोई कुछ भी बोलने से डर रहा है।
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प्रिंस ने बताया कि आठ सितंबर को अवधराज सिंह ने फोन करके गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसके बेटे आयुष्मान सिंह ने भी धमकी दी। अपने शूटर रिजवान उर्फ पेशकार को हत्या करने के लिए असलहा के साथ घर पर भेजा था।

इसका सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो होने का भी प्रिंस ने दावा किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अवधराज सिंह, आयुष्मान सिंह और रिजवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विंध्याचल थानाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर गंभीर आपराधिक धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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