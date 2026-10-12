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Meerut: खेल प्रशिक्षकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ समापन समारोह, विजेताओं को मिली ट्रॉफी
मेरठ। हस्तिनापुर में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में समापन समारोह में सह जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश बाबू, कॉलेज के प्रधानाचार्य अमित कुमार, राजकीय इंटर कॉलेज बहरामपुर के प्रधानाचार्य अनिल कुमार, राजकीय हाईस्कूल राठौर खुर्द के प्रधानाचार्य मुनीश पाल, जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह, क्रीड़ा प्रभारी ईश चौहान सहित जिले के समस्त खेल प्रशिक्षक मौजूद रहे। प्रतियोगिता के सभी परिणामों की घोषणा खेल प्रशिक्षक दिवाकर ने की। विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल और ट्रॉफी देकर प्रोत्साहित किया।
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