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मेरठ: दिमाग ठीक करके बात करियो’... भाकियू जिलाध्यक्ष की आरटीओ अधिकारियों को चेतावनी, एआरटीओ को धरने में बैठाया

Dimple Sirohi

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:18 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:18 PM IST







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मेरठ में आरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान भाकियू जिलाध्यक्ष ने अधिकारियों से सवाल करते हुए घर से वाहन उठाने के आदेश और प्राइवेट गार्ड लेकर चलने की अनुमति को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने आरटीओ विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए भाकियू के आंदोलन के इतिहास का भी हवाला दिया। प्रदर्शन के दौरान एआरटीओ को धरने के बीच बैठाया गया। ... और पढ़ें

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