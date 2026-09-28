सियासत: आसपा प्रमुख चंद्रशेखर का हमला, बोले-नौ साल में सरकार ने सिर्फ बातें कीं, जनता को दिया कुछ नहीं

शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

आसपा प्रमुख ने जर्जर स्कूलों और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन शिक्षा पूरी करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है।



अग्निवीर योजना को लेकर भी निशाना

चंद्रशेखर आजाद ने अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाते हुए युवाओं की समस्याओं की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब, किसान और नौजवानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जनता को रोजगार के साथ बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है।



सम्मेलन में जुटे कार्यकर्ता

मसावी में आयोजित सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विभिन्न वर्गों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी।