मेरठ: पुराने वाहन उठाने के विरोध में भाकियू का आरटीओ कार्यालय घेराव, एआरटीओ को धरने के बीच बैठाया

जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेताया

भाकियू जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने आरटीओ अधिकारियों से सवाल किया कि घर से वाहन उठाने का आदेश किसने दिया और निजी गार्ड लेकर चलने की अनुमति किसने दी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



‘किसी की मां की मौत हो और सामान उठा लिया जाए तो कैसा लगेगा’

प्रदर्शन के दौरान भाकियू नेताओं ने तीखे अंदाज में अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। एक वक्ता ने कहा कि जिस परिवार में मां की मौत हुई हो, उस समय घर के बाहर से गाड़ी उठा ली जाए तो परिवार पर क्या गुजरती है, यह समझना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर ऐसी स्थिति उनके अपने परिवार में हो और किसी का सामान उठा लिया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा।