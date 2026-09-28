मेरठ: रिमझिम बारिश से बदला मौसम, तापमान गिरने से गर्मी से मिली राहत; धान की फसल को नुकसान की आशंका
मेरठ में रविवार सुबह से रुक-रुककर रिमझिम बारिश और ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। अगले 24 घंटे बारिश के आसार हैं, जबकि तेज हवा से धान की फसल प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
विस्तार
रिमझिम बारिश से ठंडा हुआ मौसम
सुबह से कभी घने बादल छाए रहे तो कभी हल्की बारिश होती रही। दोपहर तक धूप नहीं निकलने से गर्मी का असर कम रहा। ठंडी हवा और बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हो गया।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
बारिश के साथ तेज हवा चलने से खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर धान के पौधे झुक गए हैं। किसानों के अनुसार, यदि बारिश और तेज हवा का सिलसिला जारी रहा तो पकने की अवस्था में पहुंच चुकी धान की फसल को नुकसान हो सकता है।
हालांकि, हल्की बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के कारण अन्य खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
अगले 24 घंटे बदला रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बारिश के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बारिश का दौर थमने के बाद मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है।