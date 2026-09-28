मेरठ: मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, बारिश के बीच सैकड़ों ट्रैक्टरों से कमिश्नरी मार्ग किया जाम

मेरठ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसानों ने कमिश्नरी मार्ग को जाम कर दिया। बारिश के बीच भी किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे रहे।

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