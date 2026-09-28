मेरठ: मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, बारिश के बीच सैकड़ों ट्रैक्टरों से कमिश्नरी मार्ग किया जाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 28 Sep 2026 01:33 PM IST
सार
मेरठ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। सैकड़ों ट्रैक्टरों के कारण कमिश्नरी मार्ग जाम हो गया।
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विस्तार
मेरठ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसानों ने कमिश्नरी मार्ग को जाम कर दिया। बारिश के बीच भी किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे रहे।
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भाकियू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव
किसान भाकियू जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर घेराव किया। बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के पहुंचने से कमिश्नरी मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ।
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बारिश के बीच भी डटे रहे किसान
प्रदर्शन के दौरान बारिश होती रही, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर मौके पर डटे रहे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने आवाज उठाई।