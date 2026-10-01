सौरभ हत्याकांड: दोषी करार के बाद मुस्कान और साहिल ने खाने से किया इनकार, काउंसलिंग के बाद खाया खाना

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मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जेल में काउंसलिंग दी जा रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों सुनवाई के बाद चिंतित थे और रात में खाना खाने से भी इनकार किया, हालांकि काउंसलिंग के बाद दोनों ने खाना खाया। दोषी करार होने के बाद अब दोनों को कैदियों वाले कपड़े दिए जाएंगे और जेल नियमों के तहत अतिरिक्त काम भी सौंपा जाएगा।

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