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मेरठ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के वार्षिक चुनाव में सचिन शर्मा अध्यक्ष और अमित चौहान महामंत्री चुने गए

Dimple Sirohi

Updated Sat, 19 Sep 2026 05:03 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 05:03 PM IST







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मेरठ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के वार्षिक चुनाव में सचिन शर्मा अध्यक्ष और अमित चौहान महामंत्री पद पर विजयी हुए। सचिन शर्मा पैनल के सभी सदस्यों की जीत के बाद एमडीए कार्यालय पर समर्थकों ने ढोल बजाकर खुशी मनाई। ... और पढ़ें

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