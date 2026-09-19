{"_id":"6aae3acee5ecdcd7320f3dc1","slug":"video-master-vaibhav-t20-champions-trophy-final-meerut-and-ghaziabad-face-off-in-gandhi-bagh-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मास्टर वैभव टी20 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मेरठ और गाजियाबाद आमने-सामने, गाजियाबाद ने चुनी बल्लेबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में गांधी बाग क्रिकेट मैदान में मास्टर वैभव टी20 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मेरठ और गाजियाबाद की टीमों के बीच खेला जा रहा है। मुकाबले में गाजियाबाद की टीम ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। गाजियाबाद की ओर से स्वस्तिक चिकारा और शांतनु सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबले को लेकर मैदान पर रोमांच बना हुआ है। गाजियाबाद ने चुनी पहले बल्लेबाजी फाइनल मुकाबले में गाजियाबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम की ओर से स्वस्तिक चिकारा और शांतनु सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं। मेरठ की टीम अब गाजियाबाद के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश करेगी।

... और पढ़ें