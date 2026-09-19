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मेरठ में सूर्यकिरण एयरोबेटिक शो पर बोले स्क्वाड्रन लीडर तुषार शर्मा- मेरठवासियों से मिला भरपूर प्यार, स्कूली बच्चे हुए मोटिवेट

Dimple Sirohi

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:47 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:47 PM IST







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मेरठ में सूर्यकिरण एयरोबेटिक शो के दौरान स्क्वाड्रन लीडर तुषार शर्मा ने शो की खासियत और पायलटों के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मेरठवासियों से टीम को भरपूर प्यार मिला और स्कूली बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। तुषार शर्मा ने मेरठ में सूर्यकिरण का शो करना अपने लिए बेहद गर्व की बात बताया। ... और पढ़ें

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