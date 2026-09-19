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मेरठ: बेंच नहीं तो वोट नहीं! हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ कचहरी में वकीलों का प्रदर्शन

Sat, 19 Sep 2026 02:19 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 19 Sep 2026 02:19 PM IST
सार

हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ कचहरी में मेरठ बार के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकील न्याय कार्य से विरत रहे।

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No High Court Bench, No Vote: Lawyers Protest in Meerut Over Demand for High Court Bench
हाईकोर्ट बेंच की मांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ कचहरी में वकीलों ने प्रदर्शन किया। मेरठ बार के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों वकील प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान वकीलों ने न्यायालय का काम बंद कराया और स्वयं भी न्याय कार्य से विरत रहे।

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बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन
वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ का नारा दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे और हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।

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न्याय कार्य से रहे विरत
मेरठ बार के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान वकील न्याय कार्य से विरत रहे। वकीलों के प्रदर्शन के चलते न्यायालय का काम भी बंद रहा।

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