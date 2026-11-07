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Meerut: दीपो की रोशनी से जगमगाया राम सहाय इंटर कॉलेज

Pratyush Sharma

Updated Sun, 08 Nov 2026 12:11 AM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 12:11 AM IST







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मेरठ। गढ़ रोड स्थित राम सहाय इंटर कालेज के खो खो मैदान में दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें खिलाडियों ने कई हजार दीपक जलाकर मैदान को रोशन कर दिया। पूरा मैदान दीपक की रौशनी में नहाया देख सभी का आकर्षण का केंद्र बन गया। ... और पढ़ें

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