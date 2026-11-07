मेरठ: ब्रेवुरा रिजॉर्ट से युवती लापता, 31 अक्तूबर से घर नहीं लौटी बेटी, पिता ने जताई अनहोनी की आशंका

परतापुर थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित ब्रेबुरा रिजॉर्ट में होटल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप करने आई 20 वर्षीय युवती काजल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वह 31 अक्तूबर से लापता है। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फोन पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद पिता संजय कुमार परतापुर थाने पहुंचे और बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस युवती की तलाश में जुटी है।

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