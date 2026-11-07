{"_id":"6aef288df5953500c80a1576","slug":"video-unidentified-mans-body-found-in-meeruts-jagriti-vihar-extension-police-begin-identification-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: जागृति विहार एक्सटेंशन में युवक का शव मिलने से सनसनी, चौथी मंजिल पर मिली चप्पल; शिनाख्त में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: जागृति विहार एक्सटेंशन में युवक का शव मिलने से सनसनी, चौथी मंजिल पर मिली चप्पल; शिनाख्त में जुटी पुलिस
मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र स्थित जागृति विहार एक्सटेंशन में शनिवार को एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सीओ सौम्या अस्थाना पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और निरीक्षण किया। पुलिस को चौथी मंजिल पर युवक की चप्पल मिली है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाकर उसकी शिनाख्त करने में लगी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।