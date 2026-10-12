{"_id":"6acd0dc4b53f213b5a003bee","slug":"video-mission-shakti-phase-60-campaign-launched-during-sharadiya-navratri-public-awareness-rallies-organized-for-the-safety-security-and-self-reliance-of-women-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: शारदीय नवरात्रि पर चला मिशन शक्ति फेज़ 6.0 अभियान, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और स्वावलंबन के लिए निकाली जन-जागरूकता रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। शारदीय नवरात्रों में मिशन शक्ति फेज़ 6.0 अभियान की शुरूआत हुई। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, महिला पुलिसकर्मियों और छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ एडीजी मेरठ ज़ोन भानु भास्कर, डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने किया, जबकि रैली में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद डॉ लक्ष्मीकांत बाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने भी प्रतिभाग कर महिला सशक्तिकरण और जन जागरूकता का संदेश दिया। रैली बेगमपुल से शुरू होकर पीएल शर्मा रोड, कचहरी, कमिश्नरी चौराहा और अंबेडकर चौक होते हुए पुलिस लाइन परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई।

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