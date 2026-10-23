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मेरठ: सिटी मेथोडिस्ट चर्च में तीन दिवसीय संयुक्त मसीही सम्मेलन शुरू
53वें संयुक्त मसीही सम्मेलन का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर तक सिटी मेथोडिस्ट चर्च ग्राउंड में किया जा रहा है। तीन दिवसीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में रेव. विशाल सैमुअल इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। सम्मेलन का उद्देश्य मसीही विश्वास, प्रेम, एकता और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर ललित स्टीफन, सैमसन रेव. पादरी शशि कपूर, रेव. चमन कम्फर्ट, रॉड्रिक विक्टर, अमन प्रसाद, अरविंद सहाय, फादर थार्सिस, फादर मुकेश पॉल रावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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