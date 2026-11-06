मेरठ: कोहरे में रोडवेज बस रोडी से लदे ट्रक में घुसी, महिला परिचालक की मौत

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दौराला स्थित वलीदपुर गांव के पास शुक्रवार सुबह घने कोहरे के बीच हाईवे किनारे खड़े रोड़ी से भरे ट्रक में ऋषिकेश से मेरठ आ रही मेरठ डिपो की रोडवेज बस पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस की परिचालक साइड के परखच्चे उड़ गए। हादसे में महिला परिचालक अपूर्वा की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

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