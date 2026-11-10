वेस्ट यूपी में दीपावली के बाद भी नहीं सुधरी हवा, मेरठ समेत आसपास के जिलों में प्रदूषण बरकरार

स्मॉग से दृश्यता हो रही प्रभावित

सुबह और शाम के समय ठंडक, नमी और प्रदूषक कणों के मिलने से धुंध और स्मॉग की स्थिति बन रही है। इससे सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। खासकर हाईवे और खुले रास्तों पर सुबह वाहन चलाने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वातावरण में धुएं की परत लंबे समय तक बने रहने से लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है।



प्रदूषण से बचने के लिए बरतें सावधानी

प्रदूषण का स्तर अधिक रहने पर सुबह-शाम खुले में व्यायाम और दौड़ने से बचना चाहिए। बाहर निकलना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रदूषण के समय बाहर खेलने या टहलने से रोकें। घरों में धूल और धुएं को कम रखने का प्रयास करें। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। प्रदूषण कम करने के लिए खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने से भी बचना जरूरी है।