वेस्ट यूपी में दीपावली के बाद भी नहीं सुधरी हवा, मेरठ समेत आसपास के जिलों में प्रदूषण बरकरार
दीपावली के बाद भी मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर की हवा खराब बनी हुई है। सुबह-शाम स्मॉग और बढ़ती ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ रही है।
विस्तार
दीपावली का त्योहार बीतने के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के जिलों में वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। पटाखों के कारण बढ़ा प्रदूषण अब भी वातावरण में बना हुआ है।
मंगलवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 256, बागपत का 275, गाजियाबाद का 245 और मुजफ्फरनगर का 227 दर्ज किया गया। इन सभी जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने के साथ कई इलाकों में धुएं और धुंध की परत दिखाई दे रही है। सड़कों और खुले क्षेत्रों में स्मॉग का असर साफ नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट और हवा की गति कम रहने से प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक ठहर सकते हैं। ऐसे में दीपावली के बाद भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा है।
यह भी पढ़ें: Meerut: भाई दूज पर नमो भारत की बढ़ेगी रफ्तार, दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर चलेंगे 32 अतिरिक्त फेरे
सांस और आंखों पर पड़ रहा प्रदूषण का असर
हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिये शरीर में पहुंचते हैं। पीएम 2.5 के बेहद छोटे कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इससे खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अस्थमा और सांस संबंधी पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर का खतरा
प्रदूषित हवा का असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से हृदय या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों पर अधिक पड़ सकता है। बच्चों के फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं, इसलिए प्रदूषण उनके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं बुजुर्गों में सांस और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ने का खतरा रहता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
स्मॉग से दृश्यता हो रही प्रभावित
सुबह और शाम के समय ठंडक, नमी और प्रदूषक कणों के मिलने से धुंध और स्मॉग की स्थिति बन रही है। इससे सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। खासकर हाईवे और खुले रास्तों पर सुबह वाहन चलाने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वातावरण में धुएं की परत लंबे समय तक बने रहने से लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है।
प्रदूषण से बचने के लिए बरतें सावधानी
प्रदूषण का स्तर अधिक रहने पर सुबह-शाम खुले में व्यायाम और दौड़ने से बचना चाहिए। बाहर निकलना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रदूषण के समय बाहर खेलने या टहलने से रोकें। घरों में धूल और धुएं को कम रखने का प्रयास करें। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। प्रदूषण कम करने के लिए खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने से भी बचना जरूरी है।