मेरठ: मेडा में किसानों का धरना नौवें दिन भी जारी, एसपी सिटी ने दी कार्रवाई की चेतावनी

महापंचायत बुलाकर बड़े आंदोलन की तैयारी

अधिकारियों की कथित अनदेखी से नाराज किसानों ने अब महापंचायत बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि महापंचायत के माध्यम से आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। धरनास्थल पर मौजूद किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि यह उनके हक और अधिकारों की लड़ाई है। मांगें पूरी होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे।



धरने में ये किसान रहे मौजूद

धरने में जसवीर सिंह गंगानगर, गौरव गुर्जर काजीपुर, सतपाल मलियाना, अज्जू बैंसला, धर्मपाल भड़ाना लोहियानगर, कृपाल सिंह, सत्येंद्र सिंह पुट्ठा, संतर बैंसला, रॉबिन चौधरी, जयवीर गुर्जर, बबलू बैंसला, कालू भड़ाना, रिंकू बैंसला और श्याम सिंह सहित सैकड़ों प्रभावित किसान मौजूद रहे।