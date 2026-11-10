मेरठ: टीपी नगर में में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी दोस्त ने बहसूमा थाने में किया सरेंडर
मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र की सरस्वती विहार कॉलोनी में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी दोस्त विशाल ने बहसूमा थाने में सरेंडर कर दिया।
विस्तार
मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की सरस्वती विहार कॉलोनी में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात का आरोप उसके दोस्त विशाल पर है। घटना के बाद आरोपी ने बहसूमा थाने में सरेंडर कर दिया। सूचना पर टीपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल शुरू की।
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सरस्वती विहार कॉलोनी में हुई वारदात
सरस्वती विहार कॉलोनी में युवक की हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक पर चाकुओं से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हत्या का आरोप उसके ही दोस्त विशाल पर लगाया गया है। हालांकि, दोनों के बीच विवाद की वजह और वारदात से जुड़ी परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
आरोपी ने बहसूमा थाने में किया सरेंडर
वारदात के बाद आरोपी विशाल ने बहसूमा थाने में सरेंडर कर दिया। उधर, घटना की सूचना मिलने पर टीपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।