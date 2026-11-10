मेरठ: टीपी नगर में में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी दोस्त ने बहसूमा थाने में किया सरेंडर

मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की सरस्वती विहार कॉलोनी में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात का आरोप उसके दोस्त विशाल पर है। घटना के बाद आरोपी ने बहसूमा थाने में सरेंडर कर दिया। सूचना पर टीपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल शुरू की।

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