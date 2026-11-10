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मेरठ: टीपी नगर में में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी दोस्त ने बहसूमा थाने में किया सरेंडर

Tue, 10 Nov 2026 01:33 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 10 Nov 2026 01:33 PM IST
सार

मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र की सरस्वती विहार कॉलोनी में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी दोस्त विशाल ने बहसूमा थाने में सरेंडर कर दिया।

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Youth Stabbed to Death in Meerut, Accused Friend Surrenders at Bahsuma Police Station
मृतक का फाइल फोटो व मौके पर जमा लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की सरस्वती विहार कॉलोनी में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात का आरोप उसके दोस्त विशाल पर है। घटना के बाद आरोपी ने बहसूमा थाने में सरेंडर कर दिया। सूचना पर टीपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल शुरू की।

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सरस्वती विहार कॉलोनी में हुई वारदात
सरस्वती विहार कॉलोनी में युवक की हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक पर चाकुओं से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हत्या का आरोप उसके ही दोस्त विशाल पर लगाया गया है। हालांकि, दोनों के बीच विवाद की वजह और वारदात से जुड़ी परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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आरोपी ने बहसूमा थाने में किया सरेंडर
वारदात के बाद आरोपी विशाल ने बहसूमा थाने में सरेंडर कर दिया। उधर, घटना की सूचना मिलने पर टीपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

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