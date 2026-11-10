मेरठ: कमरे में पंखे से लटका मिला 19 वर्षीय युवक का शव, बेटे को देखकर मां की निकली चीख

मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में मंगलवार सुबह 19 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। मां कमरे में पहुंचीं तो बेटे का शव देखकर उनकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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मां कमरे में पहुंचीं तो सामने था बेटे का शव

समर गार्डन निवासी अयान (19) टाइल-पत्थर लगाने का काम करता था। परिजनों के अनुसार, मंगलवार सुबह उसकी मां घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में गई थीं। वहां पहुंचते ही उनकी नजर पंखे से लटके बेटे के शव पर पड़ी। यह दृश्य देखकर वह चीख पड़ीं। उनकी आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।