मेरठ: सिसोला बुजुर्ग और भूपगड़ी के लोग पहुंचे कलक्ट्रेट, मृत पशुओं को गांव में डालने की शिकायत

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भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में सिसोला बुजुर्ग और भूपगड़ी गांव के लोग शु्क्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर डीएम से मिलने आए। उनका आरोप था कि एक व्यक्ति जो पशुओं की डेरी चलता है, वह मृत पशुओं को गांव में डाल देता है। इससे वहां पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। इस तरह की घटना से माहौल खराब होने का अंदेशा है। इस मामले में ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई।

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