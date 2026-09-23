मेरठ: बाइक और स्कूटी की टक्कर, बॉक्सर ने दनादन बरसाए घूंसे, युवक की मौत; पत्नी ने रोते हुए बताई पूरी बात
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 23 Sep 2026 11:04 PM IST
सार
Murder In Meerut: सिविल लाइन क्षेत्र में 22 अगस्त को बॉक्सर अमर की बाइक और गौरव की स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। कहासुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपचर के दौरान उसकी मौत हो गई।
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विस्तार
सुशीला जसवंत राय अस्पताल के बाहर बॉक्सर की पिटाई से घायल युवक ने उपचार के दौरान नमो अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की प्राथमिकी हत्या की धारा में तरमीम कर दी है। बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी दी, लेकिन पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस ने दबाव बनाने के लिए बॉक्सर की पत्नी, छोटी बेटी, बहन और उनकी छोटी बेटी को हिरासत में लिया हुआ है। इसे लेकर परिजनों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है।
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न्यू सर्वोदय कॉलोनी निवासी बरखा चौधरी ने सिविल लाइन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रोते हुए बताया कि उनके पति गौरव चौधरी 22 अगस्त को साढ़े पांच बजे शाम को अपने दोस्त सनी कुमार के साथ स्कूटी से अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वे सुशीला जसवंत राय हॉस्पिटल के बाहर गुप्ता मेडिकल स्टोर के पास पहुंचे तो पीछे से बाइक पर आ रहे ठाकुर बाग नंगला बट्टू निवासी बॉक्सर अमर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।
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गौरव चौधरी और बॉक्सर अमर के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि अमर ने गौरव को दनादन घूंसे मारे। गंभीर रूप से घायल होने पर गौरव को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मंगलवार रात उपचार के दौरान गौरव ने दम तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है।
सिविल लाइन पुलिस ने जानकारी पाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद प्राथमिकी को हत्या की धारा में तरमीम कर दिया। बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है लेकिन पकड़ में नहीं आ सका है। पुलिस ने दबाव बनाने के लिए बॉक्सर की पत्नी और बहन को थाने में बैठा रखा है। बॉक्सर की छोटी बेटी और बहन का दो महीने का बेटा भी मां के साथ थाने में है, जिसको लेकर बॉक्सर के परिजनों में आक्रोश है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
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